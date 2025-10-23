Il y a quelques temps, Coeur Paysan, le supermarché de la vente directe a vu le jour. Tout fonctionne ici comme dans une grande surface, sauf que ce sont les producteurs eux-mêmes qui fixent leurs prix, sans intermédiaire. Résultat : des produits de qualité à prix mini mais qui permettent aux producteurs de faire des marges confortables, bien loin des diktats de la grande distribution.