Documentaire



Pendant 18 mois, sur plus de 6000 kilomètres, Laurent Granier et Megan Son sont partis arpenter et documenter le Qhapaq Ñan, la « Route Royale » en quechua, cette route monumentale et légendaire, candidate à la liste du patrimoine de l’UNESCO. Un voyage inédit au coeur de la cordillère des Andes.

Réalisation:

Megan Son

Laurent Granier

Alexis Barbier-Bouvet