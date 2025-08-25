Documentaire

Sur la rive sud du golfe arabo-persique se trouve L’État du Qatar, un pays qui ne mesure que 80 kilomètres dans sa plus grande largeur.

Malgré sa taille minuscule, le pays voit l’avenir en grand. Doha, sa capitale s’est métamorphosée depuis un demi-siècle. Jusqu’au 20ème siècle, la presqu’île a tiré ses principales ressources de la mer toujours proche. Aujourd’hui, c’est le gaz naturel, qui constitue la principale richesse du pays.

Même si le Qatar traverse le temps à grandes enjambées, il n’en oublie pas moins de concilier identité et modernité.

Extrait du film: ​​ »Découvrir le monde – Qatar, perle d’avenir »

Réalisation: Pierre Brouwers

Production: MEDIA 9