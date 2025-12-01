Cap sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre Alpilles, Luberon, Verdon et balcons de la Riviera. Aux Baux-de-Provence, citadelle médiévale, ruelles blondes et souvenirs d’oléiculture ouvrent le voyage. À Roussillon, le Sentier des Ocres et le Colorado de Rustrel dessinent un amphithéâtre minéral aux rouges flamboyants, héritage d’un savoir-faire ancien. Moustiers-Sainte-Marie dévoile sa faïence fine, l’étoile suspendue entre les falaises et la montée vers Notre-Dame de Beauvoir, porte d’histoires et de légendes. Cap vers Tourtour, « le village dans le ciel » : places fleuries, vie du moulin à huile, pétanque à l’ombre des platanes et fêtes d’août au son des danses provençales. À flanc de reliefs, Gourdon domine les Gorges du Loup : ruelles serrées, parfumeries artisanales, pain d’épices réputé et horizons jusqu’à Antibes. Final aux confins alpins, à Saorge : village tibétain posé sur l’éperon rocheux, monastère franciscain, jardin en terrasses et cadrans solaires qui racontent le temps. Entre garrigue et eaux claires, ateliers et marchés, un itinéraire de lumière où patrimoine et nature se répondent.
Réalisé par Élodie BOUTIT.
© MORGANE PRODUCTION