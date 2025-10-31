Article



Les rayons de Carrefour et de Leclerc recèlent chaque semaine de promotions susceptibles d’alléger considérablement votre panier. Des produits frais aux préparations prêtes à cuisiner, sans oublier l’épicerie et les articles pour la maison, les réductions touchent en effet un large éventail d’articles. Aujourd’hui, il suffit de savoir où regarder pour découvrir toutes ces offres qui vous permettent de faire de vraies économies dans ces deux enseignes majeures, quel que soit votre profil.

Où trouver les promotions en magasin pour notamment concocter ses recettes favorites ?

Si vous voulez profiter des remises du moment et des nouveautés, inutile de passer des heures dans les rayons ou de feuilleter les prospectus de votre boîte aux lettres, la solution est toute trouvée : accéder aux catalogues promos numériques. Ces prospectus 2.0 consultables à tout moment sont disponibles sur PromoAccro.fr. Le site web et sa déclinaison sous forme d’application répertorient notamment les offres les plus compétitives de deux enseignes plébiscitées par des millions de personnes en France chaque année pour les courses alimentaires et non alimentaires, à savoir Carrefour et Leclerc.

Les recettes qui y sont également suggérées selon les promotions vous aident à concocter vos plats favoris sans dépenser plus. Il est par ailleurs même possible de partager via une fonctionnalité dédiée sa liste d’articles à ses proches. L’un des autres outils pratiques permet quant à lui d’éviter les doublons d’achat à l’occasion des courses quotidiennes comme durant celles réalisées à Noël ou lors d’autres grandes fêtes.

Vous êtes à l’affut de la moindre promotion sur des fruits appétissants, de la délicieuse viande ou d’irrésistibles préparations boulangères ? Sachez que les alertes et notifications personnalisées signalent immédiatement les baisses de prix sur les produits favoris, évitant à l’utilisation de manquer la moindre bonne affaire. Sur ces plateformes qui se prennent en main instantanément (vous le vérifierez assurément par vous-même), vous pouvez comparer les articles de même nature très facilement et bien entendu les consigner pour planifier des courses express. Et quand vous doutez de trouver tout ce dont vous avez besoin à des prix très attractifs chez 2 des 5 acteurs les plus puissants de la grande distribution, n’hésitez pas à utiliser l’outil de recherche. Il suffit d’entrer le nom du produit recherché pour voir aussitôt les enseignes alternatives qui le proposent en promotion.

Quels types de produits à bas prix à l’automne sont en vente dans les grandes enseignes ?

Dans le catalogue Carrefour, l’automne fait notamment la part belle aux boissons chaudes et aux thés aromatisés, naturellement appréciés au cours de cette période marquée par la baisse des températures. Dans les rayons non alimentaires, les plaids, bougies parfumées et décorations d’intérieur bénéficient eux aussi de belles remises, pour créer une atmosphère chaleureuse à moindre coût.

Autant d’autres produits en promotion sont mis en avant au sein du catalogue Leclerc, dont les aliments de saison tels que les courges et potirons ainsi que les légumineuses. Y figurent parmi les alcools des vins emblématiques en fin d’année dont le Chardonnay de Bourgogne, le Pinot Noir et divers vins rouges et généreux.