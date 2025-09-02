Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir : ces produits oubliés reviennent en force dans nos rayons. Car les consommateurs veulent aujourd’hui des produits authentiques, plus lisibles, débarrassés des dizaines d’ingrédients chimiques qui finissent par polluer l’air intérieur de nos maisons. Les ventes de ces produits d’antan sont spectaculaires : +30% chaque année depuis 4 ans pour le vinaigre par exemple. Leur promesse : ils seraient très efficaces, tout en étant écolos et peu cher ! De plus en plus de familles refont même leur propre recette de lessive maison ! Surfant sur la tendance, des marques les ont remis au goût du jour : Briochin, Starwax, Paulette, Mamie&Co. Bien emballés dans des packagings vintage, elles revendiquent des produits plus sains et plus économiques. Mais les promesses des produits de grand-mère sont-elles toujours tenues ? Sont-ils vraiment meilleurs pour notre santé ? Et combien d’euros peut-on économiser en faisant son ménage à l’ancienne ?
Réalisateur : Mangiardi Hélène, Larcade Florence