Article

Instagram est devenu l’un des réseaux sociaux les plus prisés pour développer sa visibilité, que l’on soit influenceur, marque, artiste ou simple passionné. Pourtant, il arrive parfois que les mentions “J’aime” (likes) de nos publications se mettent à baisser, sans explication apparente. Si vous vous demandez “”, sachez que vous n’êtes pas seul. Dans cet article, nous allons examiner les causes fréquentes de cette diminution et vous proposer des solutions pour redresser la barre, tout en restant conforme aux bonnes pratiques.

1. L’évolution de l’algorithme Instagram

Le principal suspect lorsqu’on assiste à une baisse de likes est souvent l’algorithme lui-même. En effet, Instagram met régulièrement à jour son fonctionnement pour optimiser l’expérience utilisateur. Ces mises à jour peuvent parfois jouer en faveur de votre compte… ou non :

Priorité donnée à certains formats : à une période, l’algorithme peut privilégier les Reels ; à une autre, les Carrousels. Si vous postez principalement des photos classiques et que l’algorithme fait la part belle à la vidéo, votre taux d’engagement peut chuter.

: à une période, l’algorithme peut privilégier les Reels ; à une autre, les Carrousels. Si vous postez principalement des photos classiques et que l’algorithme fait la part belle à la vidéo, votre taux d’engagement peut chuter. Engagement initial décisif : souvent, les premières heures qui suivent la publication déterminent si votre post sera davantage montré à votre communauté. Si votre audience n’interagit pas suffisamment tôt, Instagram va moins mettre en avant votre contenu.

: souvent, les premières heures qui suivent la publication déterminent si votre post sera davantage montré à votre communauté. Si votre audience n’interagit pas suffisamment tôt, Instagram va moins mettre en avant votre contenu. Paramètres d’affinité : si des utilisateurs interagissent de moins en moins avec votre compte, l’algorithme conclut qu’ils s’y intéressent moins et leur affiche moins souvent vos posts. D’où une baisse potentielle de likes.

Autrement dit, les changements d’algorithme peuvent faire fluctuer votre visibilité, et donc vos mentions “J’aime”. Les comptes qui s’adaptent rapidement à ces évolutions restent plus compétitifs et conservent un bon taux d’engagement.

2. Le contenu n’est plus aussi captivant

Si vos likes sont en baisse, il faut parfois regarder du côté de la qualité et de la pertinence de votre contenu. Les utilisateurs d’Instagram sont souvent “zappeurs” : ils font défiler leur fil rapidement et ne s’arrêtent que sur des publications qui attirent réellement leur attention. Plusieurs facteurs peuvent être en jeu :

Photos répétitives : poster sans cesse le même type de visuel sans innover finit par lasser les abonnés.

: poster sans cesse le même type de visuel sans innover finit par lasser les abonnés. Légendes peu travaillées : une légende accrocheuse, riche en informations ou en storytelling, incite davantage au like qu’un simple texte de deux mots.

: une légende accrocheuse, riche en informations ou en storytelling, incite davantage au like qu’un simple texte de deux mots. Mauvais timing : si vous publiez à des heures où votre communauté n’est pas connectée, l’engagement initial sera faible et réduira la propagation de votre post.

Pour remédier à ces écueils, cherchez à innover dans vos posts et à créer un contenu vraiment utile ou divertissant. Pensez aussi à analyser vos statistiques afin d’identifier les créneaux horaires où votre audience est la plus active.3. Une communauté moins engagée

Même si vos posts sont de bonne qualité, il se peut que votre communauté se désintéresse de votre compte pour diverses raisons :

Évolution des centres d’intérêt : les goûts des utilisateurs changent avec le temps ; ce qui plaisait il y a quelques mois ne suscite plus forcément le même engouement aujourd’hui.

: les goûts des utilisateurs changent avec le temps ; ce qui plaisait il y a quelques mois ne suscite plus forcément le même engouement aujourd’hui. Trop de publications sponsorisées : si vos abonnés ont l’impression que vous ne postez plus que des partenariats ou des publicités, ils risquent de se lasser et de moins interagir.

: si vos abonnés ont l’impression que vous ne postez plus que des partenariats ou des publicités, ils risquent de se lasser et de moins interagir. Manque d’échanges : Instagram reste un réseau social ; si vous ne répondez jamais aux commentaires ou messages, votre audience peut s’en détourner.

Pour retrouver une communauté fidèle et réactive, soignez les relations que vous nouez avec vos abonnés : organisez des sondages, répondez à leurs questions, créez du dialogue via les stories ou les Reels. Tout ce qui encourage la proximité est un atout pour l’engagement.

4. Concurrence accrue sur Instagram

Avec la popularité grandissante d’Instagram, de plus en plus de créateurs, de marques et d’influenceurs investissent la plateforme. Conséquence : le temps d’attention de l’utilisateur est partagé entre une multitude de comptes. Parmi les effets notables :

Taux de saturation : la quantité de contenus dans le fil est énorme, il est donc difficile d’y émerger.

: la quantité de contenus dans le fil est énorme, il est donc difficile d’y émerger. Évolution des tendances : si vous ne vous adaptez pas aux nouveautés (Reels, IGTV, etc.), vous pouvez être “dépassé” et perdre l’intérêt de votre audience.

: si vous ne vous adaptez pas aux nouveautés (Reels, IGTV, etc.), vous pouvez être “dépassé” et perdre l’intérêt de votre audience. Attention volatile : les utilisateurs “likent” de façon impulsive et rapide ; vous devez donc frapper fort (visuellement, créativement) pour capter ce pouce en l’air.

Pour contrer cette forte concurrence, la créativité est la clé. Osez diversifier vos contenus, tester de nouvelles idées et faire preuve d’authenticité pour vous démarquer.5. Baisse liée aux “fantômes” et bots

Certains comptes constatent une diminution de likes lorsque des comptes inactifs ou des bots disparaissent. En effet, Instagram mène régulièrement des actions pour supprimer les faux profils. Si une partie de votre base d’abonnés était composée d’utilisateurs peu légitimes, vous verrez forcément une baisse au niveau de l’engagement.

Ce n’est pas forcément une mauvaise chose : mieux vaut une communauté réelle et active qu’un gros volume de followers fantômes. Si vous suspectez la présence de nombreux comptes bidons, un tri manuel ou via des outils spécialisés peut assainir votre audience et rendre votre taux d’engagement plus représentatif.

6. Modifications de la fonctionnalité “Likes”

Instagram a parfois retiré l’affichage des compteurs de likes dans certaines régions, dans l’optique de réduire la pression sociale. Cette fonctionnalité n’est pas directement responsable de la baisse de likes, mais elle peut modifier le comportement des utilisateurs, qui se focalisent alors moins sur les chiffres et davantage sur le contenu en lui-même.

Bien que facultative dans certains pays, cette mesure peut influencer la manière dont les gens interagissent : certains “likeront” moins par effet de comparaison. D’un autre côté, d’autres peuvent se sentir plus libres de liker ce qui leur plaît vraiment, sans se soucier du compteur.

7. Comment retrouver un nombre de likes plus élevé ?

Heureusement, la baisse de vos mentions “J’aime” n’est pas inéluctable. Différentes actions peuvent vous permettre de remonter la pente :

7.1 Analyser en profondeur vos statistiques

Commencez par consulter vos Insights : identifiez les posts qui ont suscité le plus d’engagement, notez les heures de publication où votre public est le plus actif, et observez l’évolution démographique de vos abonnés. En comprenant ce qui fonctionne ou pas, vous saurez où concentrer vos efforts (format, créneau horaire, type de légende…).

7.2 Varier vos formats et innover

Instagram propose de nombreux formats : photos, carrousels, Reels, IGTV, Live… Tester plusieurs approches vous permettra d’attirer l’attention de différentes audiences. Si vous constatez que vos Reels génèrent plus de vues et de likes que vos photos traditionnelles, il peut être judicieux d’intégrer davantage de vidéos courtes à votre feed.

7.3 Instaurer un dialogue avec votre communauté

Au-delà de la qualité du visuel, le relationnel compte beaucoup. Encourager les commentaires, répondre aux questions, initier des mini-sondages en story… Autant de façons d’impliquer vos abonnés. Plus ils se sentent écoutés et valorisés, plus ils auront envie de liker et partager votre contenu.

8. Faut-il envisager un coup de pouce externe ?

Même en suivant ces bonnes pratiques, il se peut que vous trouviez la relance de votre taux d’engagement longue. Dans ce cas, vous pourriez songer à un petit boost : il y a parfois une bonne raison d’acheter des likes instagram. Cela permet de regagner en visibilité et crédibilité, surtout si votre audience perçoit une chute brutale de votre popularité.

Attention toutefois à bien choisir un service fiable, proposant des interactions réelles et non des bots. L’idée est de donner un élan supplémentaire à vos posts sans risquer de ternir votre image ou d’aller à l’encontre des règles d’Instagram. Combinez toujours l’éventuel achat de likes à un contenu qualitatif et une stratégie d’engagement sincère.

9. Les bonnes pratiques pour l’achat de likes

Si vous recourez à l’achat de likes, respectez quelques principes pour éviter l’effet boomerang :

Validation de la qualité : privilégiez des prestataires garantissant de vrais comptes, en adéquation avec votre cible.

: privilégiez des prestataires garantissant de vrais comptes, en adéquation avec votre cible. Livraison progressive : un afflux massif et instantané de likes peut paraître suspect. Optez pour une montée en puissance naturelle.

: un afflux massif et instantané de likes peut paraître suspect. Optez pour une montée en puissance naturelle. Continuer à soigner vos publications : il ne s’agit pas de remplacer la créativité par des likes achetés, mais de combiner les deux.

: il ne s’agit pas de remplacer la créativité par des likes achetés, mais de combiner les deux. Rester transparent : ne pas tromper vos abonnés. Au contraire, utilisez ce “coup de pouce” comme une transition vers une nouvelle dynamique de contenu.

Ainsi, l’achat de likes peut renforcer votre crédibilité, mais seulement si vous continuez à proposer un univers cohérent et original. Sans un contenu de qualité, vos nouveaux abonnés perdront vite l’envie d’interagir.

10. En conclusion

Voir ses likes baisser sur Instagram peut être déstabilisant, mais cela arrive même aux meilleurs. Les raisons sont multiples : évolution de l’algorithme, fatigue de l’audience, concurrence, ou encore nettoyage de faux comptes. La clé pour inverser la tendance réside dans l’analyse de vos performances (statistiques), la diversification de vos contenus (Reels, stories, etc.), la proximité avec votre communauté, et l’éventualité de recourir à un petit coup de pouce (achat de likes) si la situation le justifie.

N’oubliez pas que la qualité, l’authenticité et la régularité sont les piliers d’une croissance solide sur Instagram. Lorsque vous repérez des signaux de désengagement, c’est l’occasion de réinventer votre approche, de tester de nouvelles idées et de renforcer vos liens avec vos abonnés. En agissant avec constance et un brin de créativité, vous verrez que vos mentions “J’aime” finiront par repartir à la hausse, attestant de votre capacité à évoluer et à intéresser durablement le public.