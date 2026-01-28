Aimeriez-vous avoir un panneau publicitaire dans votre jardin ?  Les 79% de Français qui estiment que la pub est envahissante, répondraient sûrement non à cette question, pourtant certains particuliers acceptent en échange d’un loyer intéressant. Gagner de l’argent grâce à la pub c’est donc possible. Aujourd’hui, les annonceurs s’intéressent à tous les supports: panneaux, façades et même vélos ! Alors comment arrondir ses fins de mois grâce à la publicité ? Un reportage de Doriane Nguyen.

Un documentaire de Tam Melacca