Documentaire



Quand on pense à un pique-nique, l’image d’un repas en plein air sous un ciel bleu, entouré de verdure et de rires, nous vient généralement à l’esprit. Pourtant, derrière cette scène idyllique se cache un univers riche en détails souvent négligés. L’art du pique-nique est bien plus complexe qu’il n’y paraît, et chaque élément qui compose ce moment de détente a son importance.