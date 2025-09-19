Quand la pression politique devient une affaire de vie ou de mort. Le 1er mai 1993, le suicide de Pierre Bérégovoy a profondément choqué les Français. Qu’est-ce qui peut pousser un homme politique à se donner la mort ? Cette question cruciale est au coeur de la démocratie. Elle est le fil conducteur de ce film qui, loin de l’éloge funèbre ou de la compilation de faits divers, « cherche à comprendre » en mettant à nu l’imbrication complexe des amitiés, des combats politiques, du pouvoir, de la justice et des médias.