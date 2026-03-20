Une île sauvage où le temps semble s’être arrêté. Entre montagnes embrumées et forêts tropicales, la Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite des peuples aux coutumes millénaires. Le film nous plonge dans la vie des Danis, des Asmat et des tribus des hauts plateaux, où chaque rituel, chaque couleur et chaque chant perpétuent l’âme papoue. Des vestiges de la guerre du Pacifique aux traditions artistiques du delta, ce voyage révèle un monde à la fois ancestral et en pleine mutation, entre croyances, modernité et respect de la nature.
Un documentaire de Antoine Lassaigne