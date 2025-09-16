Documentaire

Incroyable mais vrai : un morceau de Russie se niche en Norvège… Dans un pays de l’OTAN, deux villages russes, – ou plutôt deux colonies, dixit le Kremlin -, existent depuis un siècle sur l’archipel du Svalbard, non loin du Pôle Nord. Une terre glacée et hostile du bout du monde.

A 2022 km au Nord d’Oslo, Barentsburg compte 350 habitants qui vivent encore dans un décorum soviétique sous le regard d’une statue de Lénine. Le temps semble s’être arrêté depuis les années 50 et la devise du village n’a pas changé : » Notre objectif est le communisme ! « . L’autre colonie s’appelle Pyramida, une cité minière soviétique fantôme aux allures de musée à ciel ouvert à la gloire de l’URSS.Depuis le début de la guerre en Ukraine, cette présence russe inquiète. Les relations entre la Norvège et la Russie se sont détériorées. Les colonies russes sont sous le coup des sanctions économiques européennes mais s’organisent pour y faire face. A quelques kilomètres de là, dans la ville voisine de Longyearbyen, les habitants scrutent les moindres faits et gestes de leur ennemi potentiel.A l’heure où les blocs de l’Est et de l’Ouest se reconstituent, le Svalbard est au cœur de toutes les convoitises. Chacun souhaite garder le contrôle de la porte d’entrée de l’Arctique qui regorge de richesses naturelles inestimables. Et Moscou est bien décidé à développer ses colonies pour asseoir et étendre son influence sur le sol européen…

