Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces retraités qui travaillent pour survivre À cause de pensions insuffisantes et d’une inflation galopante, 500.000 retraités continuent à travailler. Une aubaine pour les secteurs...

Documentaire UE : moins de migrants, mais à quel prix ? Renforcement des contrôles aux frontières, augmentation du budget de l’agence européenne Frontex : grâce à ces mesures, l’Europe semble...

Documentaire Les chasseurs d’Or Le film raconte les recherches et les investigations menées par trois chercheurs de trésor aux buts et aux méthodes...

Documentaire Cette école redresse les délinquants Après la Brigade des mineurs de Paris où Carole Rousseau a vécu une expérience bouleversante, l’animatrice part en immersion...

Documentaire Pas loin du Goulag – Routes de l’impossible A chaque printemps, les brumes glaciales du Lac Baïkal sonnent le départ d’un voyage éprouvant pour les hommes du...

Documentaire ICE : le bras armé de Trump Sous le feu des critiques suites à plusieurs bavures, l’ICE, l’agence de l’immigration américaine est pourtant devenue la première...

Documentaire Croatie : les derniers gardiens de phare Palagruža, un rocher isolé surmonté d’un phare habité depuis 1875, se dresse au milieu de la mer Adriatique. Vojo...

Documentaire Hikikomori : vivre coupé du monde Le phénomène «hikikomori», qui désigne un mode de vie en retrait de la société, a le vent en poupe...

Documentaire Syrie : l’après Bachar-al-Assad Trois mois après la chute de Bachar al-Assad, l’avenir de la Syrie est incertain. L’euphorie cède la place à...

Documentaire Les dernières tribus indigènes dans le monde Treize mois de voyage sans arrêt, cinq tribus rencontrées et quelques préjugés détruits: l’aventure de Damien Boyer. Aux quatre...

Documentaire 13 novembre, une semaine après Les attentats du Bataclan ont causé la mort de plusieurs personnes, dont le compagnon d’Aurélie. Aurélie a passé des...

Documentaire Police, au cœur du chaos Notre grande enquête sur le modèle français du maintien de l’ordre. Avec des témoignages inédits de forces de l’ordre...

Documentaire Saint Martin après l’ouragan Irma Des semaines après le passage de l’ouragan Irma sur Saint-Martin, île du nord-est des Antilles, rencontre avec des femmes...

Documentaire Séoul, le prix de la liberté pour les Nord-Coréens en fuite Alors que Kim Jong-un et Donald Trump ont pris tout le monde de court en acceptant, vendredi, de se...

Documentaire Capitale mondiale du Covid La ville amazonienne de Manaus est gravement touchée par le Covid. Un activiste suisse se bat pour les droits...

Documentaire La vague à l’âme, l’odyssée des pêcheurs sénégalais en Bretagne En Bretagne, dans l’Ouest de la France, plusieurs pêcheurs d’origine sénégalaise embarquent au petit matin sur des chalutiers pour...

Documentaire Enquête sur l’or disparu de Suisse En janvier 2023, une conférence discrète est donnée à Zurich, en Suisse. La promesse du jour: devenir riche en...