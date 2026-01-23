Le journaliste Maksym Eristavi, auteur de « Russian Colonialism 101 » (inédit en français), assure la présentation de ce numéro. « Tracks East » découvre avec lui que l’histoire russe est ponctuée de tentatives d’éradication de l’identité ukrainienne. Une enquête du média en ligne Kyiv Independent a révélé que des adolescents originaires des territoires occupés par la Russie sont formés au maniement des armes dans des camps russes – pour être un jour déployés contre leur propre pays. Quant à l’historienne de l’art Oksana Semenik, elle est vent debout contre les traces laissées par des décennies de cannibalisation de l’art ukrainien. Elle en appelle aux musées du monde entier pour qu’ils revoient les intitulés de leurs collections. Appartenant à la minorité des Tatars de Crimée, Elvis Çolpuh est issu d’une famille qui a connu en 1944 le sort des dizaines de milliers de déportés vers l’Asie centrale. Les méthodes ont peut-être changé au fil du temps, mais depuis l’annexion de la Crimée en 2014, Moscou cherche à russifier la péninsule.
Disponible jusqu’au 14/01/2030