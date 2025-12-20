Magasins d’ameublements, de peintures, cuisinistes… De plus en plus de grandes enseignes rivalisent d’astuces pour nous faciliter les achats. Leur objectif : nous permettre d’acheter sans se tromper grâce à leurs logiciels de simulations 3D. Grâce à ces nouvelles applications, terminé les casses têtes ! Il suffit d’entrer ses mesures et tester ses aménagements en seulement quelques clics. Tous le monde peut s’improviser architecte d’intérieur. Mais du virtuel au réel, le résultat est-il réellement satisfaisant ?
Un documentaire de Violaine Molinaro