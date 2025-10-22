Au fil de ses 241 kilomètres, le canal du Midi représente un havre de paix idéal pour les riverains et une escapade touristique très agréable pour tous les visiteurs. En partant de Toulouse, Tiga se promènera au fil de l’eau afin de comprendre pourquoi ce canal est si spécial aux yeux de ceux qui en sont proches. Tous se battent pour en conserver l’âme et pour en faire découvrir son histoire.
Au sommaire :
– Les gens du canal sont-ils des marins d’eau douce ?
– La voie royale de monsieur Riquet
– Aux sources du canal, la Montagne noire
– Les châteaux cathares
– Canal de la Robine et Narbonne
– Les joutes de la Saint-Louis