Documentaire

Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait d’un homme : Alexeï Navalny.

Cette lutte est presque mythique. Elle oppose celui qui a tous les pouvoirs, Vladimir Poutine, à celui qui n’en a pas, Alexeï Navalny. Le fort contre le faible. C’est une fable moderne dont on ignore la fin mais dont chaque coup nous permet de connaitre la stratégie de l’énigme Navalny. Chaque pion avancé est un indice de plus sur la personnalité de l’opposant. Le récit nous plonge dans le passé de l’homme et esquisse aussi en filigrane des questions sur les prémices de ce qui pourrait devenir un bouleversement politique en Russie.

Réalisation : Aurélie Darblade et Franck Pesnel

