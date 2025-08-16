Documentaire

Rogers a 17 ans, mais ressemble physiquement à un enfant de 7 ans.

Il est atteint d’une maladie rare, la dysplasie osseuse diagnostiquée alors qu’il n’avait que quelques mois. Sa maladie se caractérise par un ralentissement de la croissance. Ils étaient seulement deux porteurs de cette pathologie au monde : lui et son frère Rubens, mort en 2005.

Violette et Ange, ses parents, ont crée il y a 14 ans une association « Les petits anges de la vie » grâce à laquelle ils parcourent la terre entière pour rencontrer des meilleurs spécialistes et trouver un remède pour leur fils.

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « L’adolescent qui ressemblait à un enfant »

Réalisation : Sybille Collet

