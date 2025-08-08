Avec le témoignage exclusif du frère de Mohamed Merah, nous retraçons son histoire.
Réalisateur : Mohammed Sifaoui
Réalisateur : Mohammed Sifaoui
Au cœur de cette affaire se trouve Laura Fay, une jeune femme au parcours en apparence banal, mais dont...
En France, marcher seul la nuit est devenu source d’angoisse pour beaucoup. Face à la montée de l’insécurité nocturne,...
L’annonce de la mort du millionnaire américain de 66 ans, Jeffrey Epstein a fait l’effet d’une bombe. Le richissime...
Jean Bastouill avait été condamné en première instance à 10 ans de prison pour avoir éliminé son gendre qu’il...
A Belleville, les braquages des commerces chinois se multiplient et les malfaiteurs n’hésitent pas à s’en prendre directement aux...
C’est devenu un véritable fléau. Tous les jours des dizaines de téléphone sont volés dans la rue, les transports...
Tout commence le 19 octobre 1991 à Elne, dans les Pyrénées‑Orientales, lorsqu’Ingrid Van de Portaele et Muriel Sanchez, deux...
Xavier Dupont de Ligonnès se serait donné la mort après avoir tué sa famille pour leur éviter le déshonneur...
Du Nigéria à la Chine, des tribunaux européens aux centres commerciaux clandestins, cette enquête suit ceux qui traquent les...
Des boîtes de nuits branchées de la Croisette aux somptueuses villas de l’arrière-pays, l’été, Cannes est le rendez-vous d’une...
C’est le plus grand aéroport de France : 65 millions de passagers par an, 315 destinations à travers le...
Pendant six mois, des gardiens et des détenus de la prison de haute sécurité d’Albany, dans l’Etat de New...
Pour Laurent, agent de sécurité, un samedi soir peut vite tourner au chaos. Lors d’une soirée privée rassemblant 700...
Pendant près d’un demi-siècle, Giulio Andreotti a régné sur la vie politique italienne. Figure incontournable de la démocratie chrétienne,...
Un village tranquille, un couple sans histoire, une annonce d’emploi anodine. En 1984, deux jeunes femmes tombent dans un...
L’ordinateur, le smartphone, toutes ces technologies qui ne cessent d’évoluer et sur lesquelles nous dévoilons de manière grandissante notre...
Le gang des Maras jouit d’une réputation sulfureuse. Trafic de drogue, extorsion de biens et règlements de comptes sanglants...
Aujourd’hui, les prostituées seraient près de 20 000 en France dont 6 000 rien qu’à Paris. Pour tenter de...
Plongez dans le quotidien des négociateurs de la gendarmerie française, entre entraînements intenses et interventions cruciales. À Saverne, en...
Deux ans après son arrestation, Guy Georges, celui qu’on a baptisé « l’Est Parisien », va bientôt être jugé. Accusé, Guy...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site