Documentaire La conquête des Balkans (Janvier – Mars 1941) La Luftwaffe a poursuivi ses tentatives de bombarder la Grande-Bretagne pour la soumettre, tandis que l’Afrika Korps allemand renforçait...

Documentaire A Feu et à Sang (Octobre – Décembre 1940) Dans le monde entier, le conflit a continué de s’intensifier alors que le Japon faisait sentir sa présence en...

Documentaire La France à genoux (Avril – Juin 1940) Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il...

Documentaire La fin de la marche victorieuse | Juillet – Septembre 1942 Le « renard du désert » d’Hitler, Rommel, a poussé à El Alamein, mais avec l’arrivée du général britannique non-conformiste, Bernard...

Documentaire 5ème République : le rempart aux crises politiques 1958 : La France au bord du chaos politique. La IVème République vacille, paralysée par les querelles partisanes. René...

Documentaire Eisenhower le commandant suprême | Janvier – Mars 1944 Alors que l’hiver cédait la place au printemps, le monde regardait et attendait que les forces alliées se préparent...

Documentaire La fin du IIIème Reich | Avril Juin 1945 00:00 Les Russes sont entrés les premiers à Berlin, et comme Hitler s’est suicidé dans son bunker, la guerre...

Documentaire 1941, l’année fatale | Juillet – Septembre 1941 Si Hitler s’était attendu à une victoire décisive en Russie, à grande vitesse, il a été contrecarré à chaque...

Documentaire Le passeur de mémoire Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions de morts. Cette folie meurtrière à fait...

Documentaire Hitler et ses démons : Dieu est avec nous ! Une plongée apocalyptique dans l’âme d’Hitler. Gott mit uns ! (Dieu est avec nous). Dans ses discours incantatoires, Hitler...

Documentaire Juin 1940, quand Paris bascule 14 juin 1940, Paris est une ville fantôme. En quelques heures, la ville Lumière va basculer. Dans ce documentaire,...

Documentaire 1958, ceux qui ont dit non 28 septembre 1958. A l´occasion du référendum sur la nouvelle Constitution, proposée par le Général de Gaulle, les opposants...

Documentaire L’année dernière a Vichy #2 Le nouvel « État français » naît le 10 juillet 1940 à Vichy, dans le théâtre du Grand Casino. En quelques...

Article Oppenheimer : science, débats et controverses En étudiant l’histoire des sciences et des technologies, on rencontre immanquablement des figures qui ont défini des ères entières...

Documentaire De Gaulle versus Churchill : mémoires de guerre, guerres des mémoires Dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Sir Winston Churchill et le Général de Gaulle, qui avaient eu...

Documentaire Histoire bruyante de la jeunesse : la révolte de la culture Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. Du cinéma à la musique en passant...

Documentaire Royal Air Force contre Luftwaffe La bataille d’Angleterre est l’évènement décisif de la seconde guerre mondiale. Si Hitler avait vaincu dans les airs et...

Documentaire Les forces aériennes d’Hitler Gros plan sur les forces aériennes d’Hitler : la Luftwaffe, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été...

Documentaire Histoire de l’aviation : génération spatiale Au cours des 25 dernières années, nous avons plus appris sur le monde qui nous entoure que pendant les...