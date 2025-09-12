La Luftwaffe a poursuivi ses tentatives de bombarder la Grande-Bretagne pour la soumettre, tandis que l’Afrika Korps allemand renforçait...
Dans le monde entier, le conflit a continué de s’intensifier alors que le Japon faisait sentir sa présence en...
Lorsque Winston Churchill est devenu Premier ministre du gouvernement de coalition en temps de guerre en mai 1940, il...
Le « renard du désert » d’Hitler, Rommel, a poussé à El Alamein, mais avec l’arrivée du général britannique non-conformiste, Bernard...
1958 : La France au bord du chaos politique. La IVème République vacille, paralysée par les querelles partisanes. René...
Alors que l’hiver cédait la place au printemps, le monde regardait et attendait que les forces alliées se préparent...
00:00 Les Russes sont entrés les premiers à Berlin, et comme Hitler s’est suicidé dans son bunker, la guerre...
Si Hitler s’était attendu à une victoire décisive en Russie, à grande vitesse, il a été contrecarré à chaque...
Entre 1939 et 1945, il y a eu plus de 60 millions de morts. Cette folie meurtrière à fait...
Une plongée apocalyptique dans l’âme d’Hitler. Gott mit uns ! (Dieu est avec nous). Dans ses discours incantatoires, Hitler...
14 juin 1940, Paris est une ville fantôme. En quelques heures, la ville Lumière va basculer. Dans ce documentaire,...
28 septembre 1958. A l´occasion du référendum sur la nouvelle Constitution, proposée par le Général de Gaulle, les opposants...
Le nouvel « État français » naît le 10 juillet 1940 à Vichy, dans le théâtre du Grand Casino. En quelques...
En étudiant l’histoire des sciences et des technologies, on rencontre immanquablement des figures qui ont défini des ères entières...
Dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, Sir Winston Churchill et le Général de Gaulle, qui avaient eu...
Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. Du cinéma à la musique en passant...
La bataille d’Angleterre est l’évènement décisif de la seconde guerre mondiale. Si Hitler avait vaincu dans les airs et...
Gros plan sur les forces aériennes d’Hitler : la Luftwaffe, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été...
Au cours des 25 dernières années, nous avons plus appris sur le monde qui nous entoure que pendant les...
À travers des images rares et intimes, ce film dévoile un siècle de vie lyonnaise : traditions, drames, fêtes,...
