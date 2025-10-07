Documentaire

Qui sera le roi du burger ? Dans ce documentaire exclusif, partez à la découverte des coulisses de la Coupe de France du Burger, où des chefs venus de toute la France rivalisent d’imagination pour transformer un simple sandwich en véritable œuvre gastronomique.

Du burger pot-au-feu de Cora aux créations aux escargots ou à la truffe, chaque candidat tente de séduire un jury exigeant présidé par Bris Morvent, ancien vainqueur. Food trucks, restaurants branchés ou cuisines familiales : tous rêvent du titre et d’une reconnaissance nationale.

Entre tensions, émotions et créativité culinaire, ce film vous fera saliver et changer votre regard sur le burger, symbole de la street food devenue haute cuisine.

Réalisateur : Lapize/Riedinger/Morel