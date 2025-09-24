Dans cet épisode d’Extraterrien, nous avons le plaisir d’accueillir Maxime Sorel, un véritable modèle de résilience et de polyvalence. Navigateur, alpiniste, traileur passionné, Maxime nous raconte comment il rebondit après une grave blessure au Vendée Globe pour se préparer à son premier UTMB, tout en gérant son entreprise et ses projets sportifs de haut niveau. On a parlé gestion du temps, préparation mentale, adaptation, récupération et transmission du goût de l’effort. À travers ses défis, Maxime nous rappelle l’importance de la santé, de la passion – et de l’audace pour aller au bout de ses rêves. Un vrai shot d’inspiration pour toutes celles et ceux qui veulent repousser leurs limites au quotidien !