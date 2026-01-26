Conférence

Exposé de Laure Saint-Raymond dans le cadre des « Grands exposés scientifiques » intitulés « Du déterminisme au stochastique: approches croisés de scientifiques », donnés lors des Conférences de rentrée 2015 à l’ENS.

Ces exposés traitent du passage d’une vision purement déterministe de la science à la prise en compte des aspects statistiques, au travers notamment de changements d’échelles. Elles croisent tout d’abord la vision d’une mathématicienne, d’un physicien et d’un biologiste, puis donnent lieu à un débat initié et animé par un philosophe des sciences.

L’objectif de ces exposés est de montrer la science sous des éclairages divers à travers une question, qui, si elle puise ses racines dans le 19e siècle en l’occurrence, touche à des problèmes tout à fait contemporains.

Laure Saint-Raymond est mathématicienne. Elle est professeur à l’École normale supérieure et membre de l’Académie des sciences.

Ses travaux portent sur les équations aux dérivées partielles et leurs applications en mécanique des fluides et en physique des plasmas. Elle a notamment étudié l’équation de Boltzmann.

Avec Isabelle Gallagher de l’université Paris Diderot, elle a étudié les dynamiques des océans, et notamment l’effet de la force de Coriolis.

2008 : Prix de la Société européenne de mathématiques (décerné au Congrès européen de mathématiques)

2009 : Prix Ruth Lyttle Satter de l’American Mathematical Society

2011 : Prix Irène-Joliot-Curie de la « Jeune Femme Scientifique »

2013 : Élue membre de l’Académie des sciences (le 10 décembre 2013)

