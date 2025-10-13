Le chef cuisinier Brice Laurent Dubois, originaire de la Martinique, invite à découvrir l’île aux fleurs et ses valeurs qui lui tiennent à coeur. Depuis son enfance au Lamentin, il a été bercé par l’amour de la cuisine et de la fête et doit sa passion à sa grand-mère, Mamie Mathurine. A la découverte des cultures exotiques et respectueuses de l’environnement, Brice va vivre un réveil des sens tout le long de son voyage dans ces terres paradisiaques. L’île est aussi un refuge pour une faune et une flore à protéger.