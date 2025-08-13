Documentaire

La richesse du Laos, c’est sa nature bien évidemment et notamment, ses forêts primaires.

Mais il est une autre richesse qui est sous-estimée : la diversité des populations ethniques. En dépit de l’histoire, des nombreuses guerres dont a été victime ce pays, la plupart de ces cultures locales, souvent très anciennes, ont su rester bien vivantes.

Daniel arpente, depuis une vingtaine d’années, les régions reculées du Laos pour organiser des trekkings au plus près des villageois.

Aujourd’hui, il fait rencontre de la minorité des Khamus, un peuple considéré comme les premiers habitants du Laos et aujourd’hui menacé de disparaître. Ces agriculteurs montagnards vivent toute l’année, depuis des siècles, au rythme des saisons, de la culture du riz, du tabac et du maïs et des traditions…

Extrait du film: “Laos – Au fil du Mékong” issu de la “Nouveaux Paradis”

Réalisation : Jean Froment

Production: MAHA, What’s up Films & ARTE G.E.I.E.