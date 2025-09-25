Documentaire

Marseille, avril 1975. Un pêcheur marocain disparaît après une convocation à l’hôtel de police. Le lendemain, un jeune voleur algérien est enlevé à sa sortie de prison. Les deux hommes avaient le même avocat, Sixte Ugolini, jeune communiste corse qui alerte aussitôt un journaliste.

Leur enquête va révéler l’existence d’un hangar secret sur le port de Marseille, où la police enferme depuis douze ans des étrangers avant de les expulser. Une pratique illégale, dissimulée, qui provoque un scandale national… avant d’être étouffée et oubliée.