Documentaire

Maryline et Brigitte, des piliers de la brigade des moeurs, reçoivent un coup de fil très inquiétant. A l’hôpital, un enfant serait entre la vie et la mort. Et ce sont les parents les principaux suspects. Le bébé aurait été secoué à plusieurs reprises. En quelques secondes ce couple est passé du statut de gens ordinaires à celui de criminels potentiels. Ils sont passibles de la cour d’assises et risquent quinze ans de prison. Le problème dans ce genre d’affaires, c’est qu’il n’y a aucune preuve, et les deux policières doivent donc obtenir des aveux. Mais elles n’ont pas beaucoup de temps : seulement 48 heures, la durée de la garde à vue. Un combat psychologique s’engage avec les criminels présumés.Réalisateur : Stéphane Ligeoix