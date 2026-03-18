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Bien avant de devenir l’une des grandes villes françaises, Lyon s’appelait Lugdunum et occupait une place centrale dans l’Empire romain.

Fondée en 43 av. J.-C., la cité devient rapidement la capitale administrative, politique et religieuse des Gaules. Située au carrefour des grandes voies romaines, elle attire commerçants, soldats, fonctionnaires et notables venus de tout l’Empire.

C’est également à Lugdunum qu’est né l’empereur Claude, preuve du prestige exceptionnel de cette ville dans le monde romain.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez comment Lyon s’est imposée comme l’un des grands centres de la Gaule romaine et pourquoi elle fut longtemps considérée comme la véritable capitale des Gaules.

Une plongée passionnante dans l’histoire antique de la France.