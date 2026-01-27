Entre forêts majestueuses et villages préservés, l’Oise dévoile un patrimoine unique. Ce voyage dans l’Oise débute à Chantilly, joyau d’art et d’architecture dont le château abrite l’une des plus belles collections françaises. L’itinéraire se poursuit vers les grandes écuries, témoins d’une tradition équestre historique, puis vers Senlis et sa cathédrale gothique, où les vestiges gallo-romains rencontrent les créations culinaires locales. Plus loin, Gerberoy charme par ses ruelles pavées, ses maisons fleuries et son atmosphère hors du temps. L’ascension continue à Pierrefonds, dont le château réinventé par Viollet-le-Duc mêle Moyen Âge et romantisme. Enfin, la forêt de Compiègne révèle la clairière de l’Armistice, lieu symbolique de la mémoire européenne. Une traversée complète d’un département où nature, histoire et art s’entrelacent sans cesse.
Réalisé par Anne-Sophie Margerel
© MORGANE PRODUCTION