Article Al Capone, l’empereur du crime organisé Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d’Al Capone, demeure l’une des figures les plus emblématiques du crime...

Conférence La passion des origines : calquer, copier, créer Les reproductions de peintures rupestres ont été réalisées au cours d’extraordinaires expéditions internationales, dont celles de l’allemand Leo Frobenius...

Podcast De Gaulle et Pompidou : face à Mai 68, ils étaient deux Olivier Duhamel décortique une crise majeure de l’histoire de la Ve République : Mai 68. Avec un président et...

Podcast La véritable histoire du pont de la rivière Kwai Au printemps 1942, Loet Velmans, jeune soldat néerlandais, est fait prisonnier par les Japonais sur l’île de Java. Il...

Podcast Fidel Castro : le rêve d’un Cuba libre Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...

Documentaire Les avions de la Seconde Guerre mondiale – Royal Air Force Tous les avions de la 2ème guerre mondiale en action grâce à des documents et images d’archives méconnus et...

Documentaire Résistants – Maquis des Glières : les hèros de la résistance La bataille du maquis des Glières, en février et mars 1944, est le premier affrontement à visage découvert livrée...

Documentaire Renault, le goût du défi L’histoire de Renault, c’est à la fois des modèles mythiques, des inventions géniales, une nationalisation hâtive, des avancées sociales,...

Documentaire CFTC, 100 ans de syndicalisme chrétien La CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) fêtera en novembre 2019 ses 100 ans d’existence. Pourtant, ce syndicat –...

Documentaire La mémoire des anges Un portrait impressionniste du Montréal des années 1950 et 1960 en images, en chansons et en musique. À la...

Documentaire Au temps de la fée verte (1/2) Reconstitution de la Belle Epoque, scène de café, service de l’absinthe, histoire, fabrication, interdiction : tous les thèmes majeurs...

Documentaire Les essais nucléaires francais Appelés et militaires de carrière ont participé aux 210 essais nucléaires français, expérimentés au Sahara algérien et en Polynésie...

Documentaire USS, débâcle à Santa Cruz L’USS Enterprise est le sixième porte-avions dont les Etats-Unis se sont dotés. Il participé à toutes les grandes batailles...

Documentaire 6 juin 44 paroles de soldats. Dans l’enfer Normand Le 3 juin 1944, dans le Sud de l’Angleterre, les soldats alliés sont prêts à se lancer dans le...

Documentaire Le sionisme : une dérive fondamentaliste juive ? En juin 1967, Israël fit face à une grave menace de la part des États arabes, menant à une...

Podcast L’affaire Stavisky : scandale au sommet de l’État Au début de l’année 1934, un scandale financier met en péril la IIIe République. L’homme d’affaires Serge Alexandre Stavisky...