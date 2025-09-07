À l’automne 1944, alors que les Alliés se montrent optimistes car ils sont parvenus à libérer les trois-quarts du territoire, du côté des civils, l’euphorie est vite retombée. La vie quotidienne des Français s’améliore peu : ils vivent toujours dans le chaos de la guerre. La France rationnée et appauvrie attend avec une impatience grandissante le retour des absents. Cette France meurtrie mais libre côtoie une France occupée où des millions de civils des régions de l’Est et d’une partie de l’Ouest connaissent toujours un sort dramatique. Ils devront attendre de longs mois les libérateurs. Le 8 mai 1945, la réconciliation semble encore impossible avec ceux qui ont collaboré. Comment reconstruire la France dans un climat d’amertume, de mensonge et parfois de haine ?