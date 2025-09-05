Documentaire

Après juin 1944, pour les Français traumatisés par l’occupation allemande, l’espoir se lève. La libération de la France, cette libération tant attendue est enfin là…ou presque. Car elle sera longue, cette Libération : elle s’étendra sur une année. Avec la Bataille de Normandie, la libération de la France ne fait que commencer. Viendra celle de Paris, le débarquement en Provence, mais aussi la libération de Lille et le martyre du Havre, l’attente interminable des ports de l’Atlantique et la terrible Bataille d’Alsace. Chaque région, du sud au nord, de l’ouest à l’est, chaque ville et chaque village connaîtront leur libération. Les populations se soulèveront et les résistants se mobiliseront. Mais l’euphorie se mêlera bientôt à la peur et à l’angoisse. Car les civils devront affronter une dure réalité : le retour de la guerre sur le sol français. Des bombardements raseront des villes entières. Des massacres seront commis, provoquant incompréhension et colère. Voici le récit intime et méconnu, dans la joie et la douleur, des libérations de la France / des Français (notre pays).