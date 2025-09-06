En cette fin d’été 1944, la libération du territoire français est presque achevée. En trois mois, la Normandie, le sud, les Alpes, la vallée du Rhône, Paris et le Nord ont été libérés. Le 12 septembre 1944, la jonction s’opère près de Dijon entre les armées alliées, venues des bords de la Manche, et celles qui remontent depuis la Méditerranée. Une page de la campagne de France se tourne. Les Alliés se préparent maintenant à livrer la bataille ultime : celle de l’Alsace annexée par le 3ième Reich. Pour les Français de l’Est, et ceux des poches de l’Atlantiques encore contrôlées par les Allemands, la guerre continue. Pour les autres, le retour à la vie normale se fait attendre. Le pays est en ruines et l’heure des règlements de compte a sonné.