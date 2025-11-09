Documentaire

Depuis 30 ans, le nom de Tchernobyl résonne dans toutes les têtes. Pourtant pour la plupart d’entre nous, cet anniversaire tragique cache encore de nombreux mystères.

Sait-on ce qu’il s’est réellement passé la nuit du 26 avril 1986 dans les murs de la centrale ?

Sait-on que, ironie du sort, c’est un test de sécurité qui est à la base de l’accident ?

Sait-on qu’à seulement quelques secondes cette catastrophe aurait pu être évitée ?

Quelles solutions ont été apportées ? Quelles ont été leurs conséquences ?

Nous sommes partis en Russie, aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni rencontrer ceux qui ont vécu cette catastrophe, qui l’ont étudié ou qui aujourd’hui encore imaginent les solutions les plus folles pour venir à bout du danger…

A l’aide d’images d’archives et de reconstitutions 3D, nous avons tenté de comprendre comment Tchernobyl a pu devenir synonyme de menace mortelle pour le monde entier. Et comment, 30 ans après, presque jour pour jour, on tente encore de canaliser le danger…

Première diffusion : 21/04/2016

Un reportage de SJulien ADAM