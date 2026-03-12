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Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...
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En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...
Février 2022 : sous le regard interdit des observateurs internationaux, la Russie envahissait l’Ukraine. Depuis plus de 3 ans,...
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Dans le parcours médical, il y a souvent des mauvaises nouvelles à recevoir… et à annoncer. Comment, quand on...
Le château de Chantilly, situé dans la région des Hauts-de-France, incarne plusieurs siècles d’histoire et d’élégance architecturale. Niché au...
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Rien ne vaut la visite d’un Château faite par son propriétaire. Louis XIV a rédigé lui-même une visite guidée...
« Les mots ! Les mots ! On a brûlé au nom de la charité, on a guillotiné au nom...
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