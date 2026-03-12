Ressources Dans la même catégorie

Podcast Pourquoi les gargouilles sont-elles si laides ? Qu’ils s’agissent de gargouilles ou de chimères, des sculptures en forme de monstres ornent de nombreux édifices médiévaux. À...

Article 4 secrets sur Notre-Dame de Paris Dominant la cité depuis plus de huit siècles, la cathédrale Notre-Dame de Paris ne se résume pas à un...

Conférence Esclaves sur le sol de France, une histoire oubliée ? Cette conférence propose de faire le point sur la visibilité des personnes ayant vécu dans la servitude sur le...

Article 4 infos historiques sur la dentelle Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...

Conférence La civilisation contre les civilisations L’idée de civilisation nous paraît si évidente que nous oublions que son émergence est récente, dans la seconde moitié...

Podcast Godard à bout de souffle En septembre 2022, le réalisateur Jean-Luc Godard décédait à l’âge de 91 ans. Très affecté par son grand âge,...

Podcast Guerre en Ukraine : l’historien face au présent Février 2022 : sous le regard interdit des observateurs internationaux, la Russie envahissait l’Ukraine. Depuis plus de 3 ans,...

Article 4 secrets sur la franc-maçonnerie L’histoire de la franc-maçonnerie est une fresque complexe, tissée de mystères, de fantasmes et de réalités politiques qui ont...

Documentaire Comment les ordures ont façonné Rome depuis l’antiquité ? Depuis sa fondation, Rome a toujours été une ville où les ordures ont joué un rôle paradoxal : à...

Documentaire L’unité italienne | Italie, l’histoire vue du ciel Prendre de la hauteur pour comprendre l’histoire. En cinq épisodes, un regard de géographe sur le passé de la...

Documentaire Les trésors de la joaillerie française En France, chaque joyau a sa légende et son fabuleux destin. Séduction, complots, corruption, à l’instar des pierres précieuses...

Podcast Le serment d’Augusta – Je prendrai soin de mes mots Dans le parcours médical, il y a souvent des mauvaises nouvelles à recevoir… et à annoncer. Comment, quand on...

Podcast La véritable histoire du château de Chantilly Le château de Chantilly, situé dans la région des Hauts-de-France, incarne plusieurs siècles d’histoire et d’élégance architecturale. Niché au...

Documentaire Les trésors de la parfumerie française Le parfum français fascine, séduit et intrigue depuis toujours. Symbole de subtilité et de raffinement, sa conception remonte à...

Documentaire Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’Histoire Qui sont les chrétiens d’Orient ? Quelle est leur Histoire ? Ce film propose de comprendre la place de...

Documentaire De Ponce Pilate aux templiers: Vienne cité sainte et maudite Ce docu-fiction sur Vienne, cité sainte et maudite, fait revivre avec éclat les grandes heures de notre histoire :...

Conférence Versailles raconté par les guides touristiques Rien ne vaut la visite d’un Château faite par son propriétaire. Louis XIV a rédigé lui-même une visite guidée...

Podcast La Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours « Les mots ! Les mots ! On a brûlé au nom de la charité, on a guillotiné au nom...