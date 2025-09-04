Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La mission ExoMars : un rover pour aller chercher des traces de vie sur Mars Le but de cette mission est d’envoyer un rover prélever de la roche sur 2 mètres de profondeur, ce...

Conférence Demandez la Lune ! Évolution de la perception humaine de la Lune Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, interroge et inspire. Elle fut tour à tour déesse, présage, horloge...

Conférence La Lune et ses relations avec la Terre Quelles sont les relations de la Lune avec la Terre ? La Lune est née de la Terre, mais...

Conférence Dernières nouvelles de l’Univers Du monde merveilleux de Saturne aux confins de l’Espace, André Brahic dévoile l’univers comme on ne l’a jamais vu....

Conférence Exoplanètes et paradoxe de Fermi Il existe des dizaines de millions d’exoplanètes dans notre galaxie… aucune civilisation extraterrestre n’a déjà réussi à conquérir la...

Conférence Les trous noirs d’hier à aujourd’hui Mystérieux, omniprésents dans la culture populaire et notamment dans les films de science-fiction, à l’instar d’Interstellar, les trous noirs...

Podcast L’étoile du Berger, une planète ? Son éclat distingue cet astre dans le ciel nocturne. C’est le premier à apparaître le soir et le dernier...

Article 4 faits insolites sur les comètes Les comètes fascinent l’humanité depuis des millénaires. Longtemps perçues comme des présages mystérieux, elles sont aujourd’hui étudiées avec attention...

Documentaire Aux frontières de la science – En attendant armageddon \r

Les astéroïdes, ouragans et super-volcans sont les plus grandes menaces qui pèsent sur la Terre et sa civilisation. Depuis...

Documentaire Thomas Pesquet, l’odyssée de l’espace Le 17 novembre 2016, avec ses coéquipiers Peggy Whitson et Oleg Novitsky, Thomas Pesquet s’est envolé de Baïkonour pour...

Documentaire Exploration de l’univers – Nos planètes voisines Mercure ou le » messager des dieux « , Vénus ou la » Déesse de l’amour « , Mars ou le...

Documentaire Voyage au centre de l’Univers Nous irons au-delà de la Terre, au télescope spatial James Webb qui examine en détail l’espace. En suivant son...

Conférence Cosmologie : comment en sommes-nous arrivés là ? Par quel enchaînement de circonstances et selon quelles lois notre univers a-t-il évolué depuis le big-bang jusqu’à ce que...

Conférence Les cendres du Big bang Dans ce séminaire Hubert rêve présente 10 preuves importantes qui confirment la théorie du big bang. Hubert Reeves nous...

Documentaire La fin des mondes Si la fin du monde n’a pas eu lieu pour le 21 décembre 2012, elle aura pourtant bien lieu...

Documentaire Vivre sans la lune Progressivement, la Lune s’éloigne de la Terre, ce phénomène s’accélérant chaque année. La lune, force stabilisatrice, est à l’origine...

Documentaire Expédition Mars (1/2) Le documentaire lève le voile sur deux robots géologues, à travers leur expédition sur Mars, un voyage extraordinaire empli...

Documentaire Mars, une nouvelle Terre ? \r

Le terraformage, concept scientifique qui aboutirait dans plusieurs millénaires à une colonisation de la planète Mars, est élaboré par...