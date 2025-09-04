Alexandre Astier propose un voyage drôle et ludique en forme de conférence à grand spectacle pour résoudre la question de la vie extra-terrestre. Du big bang aux dernières conquêtes spatiales, en passant par l’énigme de Roswell, il traverse toute l’histoire de l’astronomie en endossant à la fois le costume du showman sûr de ses théories et ceux d’une galerie de personnages haut en couleurs. Qu’il dialogue avec un logiciel féminin capricieux ou qu’il s’interroge sur l’absurdité d’une plaque envoyée dans l’espace à la rencontre d’autres civilisations, Alexandre Astier use de ses multiples talents d’auteur, de comédien et de musicien pour assouvir sa passion pour la science et la transmettre aux spectateurs.