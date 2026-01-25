Christophe Hondelatte en immersion dans un sous-marin nucléaire d’attaque. Le temps d’une traversée de la méditerranée, entre Toulon et...
En 2022, les formations militaires de la Sécurité civile ont conduit 273 missions opérationnelles dont 13 à l’international. Dans...
Le dispositif des Escadrilles Air Jeunesse est un programme ambitieux de l’armée de l’Air et de l’Espace, proposé aux...
Quand l’armée de terre se la joue Mad Max
Ils sont missionnés pour notre sécurité, mais dans quelles conditions ?
Un bon légionnaire doit savoir faire pleurer Tyson
Dans un contexte de réarmement et de tensions internationales, Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine et auteur...
En seulement 26 jours, des citoyens sans aucune expérience militaire apprennent le métier de soldat. Qu’ils soient juristes ou...
L’usage de missiles durant le conflit vietnamien bouleverse les stratégies et les techniques du combat aérien. Néanmoins, l’agilité des...
Le porte-avions USS George HW Bush a été envoyé dans le golfe Persique pour une mission de six mois,...
L’USS Virginia est le dernier-né des sous-marins nucléaires américains. Conçu après la fin de la guerre froide, cet engin...
La frontière entre la Guyane Française et le Brésil est l’une des plus inaccessibles que l’on puisse imaginer. Elle...
Les épreuves de la formation commando demandent du physique.
Dans les tréfonds de l’élite militaire française réside une force hors du commun : les Commandos Marine. Ce corps...
Ils ont entre 12 et 33 ans et ont tous en commun cette volonté de nous défendre et de...
Parmi 350 candidats seuls 11 sont retenus pour participer au stage du Centre d’Entraînement à la Survie et au...
Chasseurs – Bombardiers – Hélicoptères. Si la jungle était l’enfer vert des GI’S, c’est du ciel que venait le...
Participation active du groupe Swiss Helicopter et Heliswiss International dans la réalisation du documentaire » La légende des hélicoptères...
Prêtre aux armées est une vocation méconnue. Homme de Dieu et de paix dans les forces armées. La fonction...
Le Panzer III est un char d’assaut allemand, conçu à la fin des années 1930 et utilisé intensivement pendant...
