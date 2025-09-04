Documentaire

Sous ses airs de carte postale, Malte cache une histoire fascinante, des traditions vivantes et des habitants passionnés. Dans cet épisode de Serial Tourist, Thomas part à la découverte de Malte hors saison. Pas de guide, pas de plan, seulement une envie : vivre l’île à travers ceux qui y vivent.

Il commence son périple à La Valette, cité des Chevaliers, où l’histoire surgit à chaque coin de rue. Puis il traverse les Trois Cités, échange avec un ancien marin restaurateur de bateaux, partage des moments rares avec les fanfares des festas, explore Gozo, et rencontre les gardiens de la tradition du sel. Ce documentaire dévoile la vraie Malte : un archipel où cohabitent hospitalité méditerranéenne, identité insulaire, patrimoine métissé, et modernité inspirée.

Un film écrit et réalisé par Thomas Yzébé

Produit par Step by Step – Jean-Baptiste Jouy