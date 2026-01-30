Article

Souvent perçue comme une maladie du passé ou une simple affection infantile, la coqueluche demeure une préoccupation majeure de santé publique en France. Cette infection respiratoire, causée par la bactérie Bordetella pertussis, se distingue par sa grande contagiosité et la particularité de ses quintes de toux.

Malgré la généralisation de la vaccination, on observe régulièrement des cycles de recrudescence. Il est donc essentiel de maîtriser les points clés de cette pathologie pour mieux s’en protéger et réagir efficacement face aux premiers symptômes.

Un mécanisme de transmission d’une efficacité redoutable

La coqueluche est l’une des maladies les plus transmissibles. Elle se propage principalement par voie aérienne, via les gouttelettes de salive émises lors de la toux ou des éternuements d’une personne infectée.

Le caractère insidieux de la maladie réside dans sa période d’incubation, qui dure généralement entre 7 et 10 jours. Durant cette phase, l’individu est déjà porteur du germe sans pour autant manifester les signes caractéristiques, ce qui favorise une propagation rapide au sein des familles ou des collectivités.

Il est crucial de noter qu’un adulte dont l’immunité vaccinale a diminué peut contracter une forme fruste de la maladie. Il devient alors un vecteur involontaire pour les nourrissons de son entourage, chez qui la maladie peut s’avérer dramatique.

Les phases cliniques : de l’irritation à la quinte épuisante

Le diagnostic de la coqueluche est parfois complexe car les symptômes évoluent de manière graduelle. On distingue traditionnellement trois phases distinctes dans l’évolution de la maladie.

La première, appelée phase catarrhale, ressemble à un rhume banal. Elle se manifeste par un écoulement nasal, une légère fièvre et une toux discrète. C’est pourtant à ce moment que la charge bactérienne est la plus élevée et la contagion maximale.

Vient ensuite la phase paroxystique, où la toux devient caractéristique. Le patient subit des quintes de toux violentes, répétitives et soudaines, qui empêchent de reprendre son souffle.

Chez l’enfant, ces accès se terminent souvent par une inspiration sifflante, connue sous le nom de « chant du coq ».

Enfin, la phase de convalescence s’installe sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La toux diminue progressivement en intensité, mais les voies respiratoires restent hypersensibles à la moindre irritation ou effort physique.

Les risques majeurs pour les populations vulnérables

Si la coqueluche est éprouvante pour un adulte en bonne santé, elle représente un danger vital pour les nourrissons de moins de six mois. À cet âge, les bébés n’ont pas encore achevé leur schéma vaccinal initial et sont donc démunis face à la bactérie.

Chez les très jeunes enfants, la toux peut être absente, remplacée par des apnées ou des accès de cyanose (le visage qui devient bleu par manque d’oxygène).

Ces formes graves nécessitent une hospitalisation immédiate en raison du risque de détresse respiratoire ou de complications neurologiques.

Les personnes âgées et les individus souffrant de pathologies respiratoires chroniques, comme l’asthme ou la BPCO, sont également considérés comme des profils à risque. Pour eux, une infection peut entraîner des surinfections bactériennes sévères, telles que des pneumonies.

Le diagnostic et l’arsenal thérapeutique actuel

Face à une toux persistante de plus de sept jours, sans cause évidente, le recours à un professionnel de santé est impératif. Le diagnostic de certitude repose aujourd’hui sur la technique de la PCR biologique, effectuée via un prélèvement nasopharyngé.

Le traitement repose essentiellement sur l’administration d’antibiotiques, principalement de la famille des macrolides. S’ils sont administrés tôt, ils peuvent réduire légèrement la durée des symptômes.

Cependant, leur utilité première est de réduire la contagiosité. Un patient traité de manière adéquate n’est généralement plus contagieux après 3 à 5 jours de traitement, ce qui permet de briser la chaîne de transmission dans son environnement proche.

La vaccination : le pilier de la prévention collective

La stratégie de lutte contre la coqueluche repose quasi exclusivement sur la couverture vaccinale. En France, la vaccination est obligatoire pour les nourrissons, mais la protection conférée ne dure pas toute la vie.

Pour pallier cette perte d’immunité avec le temps, des rappels sont nécessaires à l’âge de 6 ans, entre 11 et 13 ans, puis à l’âge adulte (25 ans). Cette démarche s’inscrit dans la stratégie du « cocooning », qui consiste à vacciner l’entourage proche d’un nouveau-né pour créer un rempart protecteur autour de lui.

Depuis quelques années, la vaccination des femmes enceintes (idéalement au deuxième trimestre) est fortement recommandée. Elle permet le transfert transplacentaire d’anticorps maternels, protégeant ainsi l’enfant dès sa naissance et jusqu’à ses premières injections.

Un enjeu de vigilance permanente

La coqueluche ne doit pas être sous-estimée. Sa capacité à muter et à circuler malgré les campagnes vaccinales impose une surveillance épidémiologique constante et une réactivité des services de santé.

Adopter les bons réflexes, comme le port du masque en cas de toux et le respect scrupuleux du calendrier vaccinal, demeure la meilleure arme pour protéger les plus fragiles. La santé respiratoire collective dépend de la responsabilité de chacun face à cette bactérie persistante.