Dans un monde où la rapidité et l’efficacité dominent les rapports entre les êtres, les plantes nous invitent à réapprendre la lenteur, l’attention et la présence. Bien qu’immobiles à nos yeux et souvent perçues comme des éléments de décor, elles déploient en silence une forme d’intelligence singulière, enracinée dans le temps long et l’interaction discrète avec leur environnement. Observer une plante, c’est faire l’expérience d’un autre rapport au monde, où chaque frémissement, chaque torsion vers la lumière, chaque enracinement devient un geste de connaissance et d’adaptation.