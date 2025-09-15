La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....
Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Les deux sœurs se disputent ardemment le territoire maternel et elles n’hésitent pas à l’attaquer frontalement.
Cette lionne est prête à creuser pendant des heures pour ramener une proie qui lui permettra de nourrir ses...
Un babouin qui chasse une gazelle. Des crocodiles qui mangent un crocodile. Une girafe carnivore. Des zèbres sans rayures....
\r\nRichard Hammond expose les particularités de certains animaux et montre comment ces derniers ont inspiré des inventions humaines peu...
Au sud-est du Tchad, dans le Parc National de Zakouma, une lionne qui vient de donner le jour à...
Comptant l’une des plus importantes réserves de reptiles au monde, l’Australie abrite aujourd’hui plus de cent-quarante espèces de serpents....
A force de côtoyer les animaux familiers, nous croyons les connaitre mais comment se comportent-ils à l’abri du regard...
Plusieurs pays ont légiféré pour interdire la captivité des orques, notamment suite à l’impact du premier documentaire dénonçant cette pratique...
Donald Schultz rentre en Afrique du Sud afin de prélever du sang sur des guépards royaux, deux gros rhinocéros,...
La faune corse est particulièrement diversifiée et, grâce à une prise de conscience collective, elle est protégée, voire réintroduite....
À la découverte d’espèces exotiques exilées dont la présence en Europe pose question. Cousin éloigné de l’autruche, le nandou, originaire d’Amérique du...
Le petit village équatorien de Jatun Molino est longtemps resté isolé du reste du pays. Pour favoriser les déplacements,...
Pfou Tchotar est un sherpa. Il a 77 ans, et vit dans le Khoumbou, au nord est du Népal....
Marineland, le plus grand parc marin d’Europe, accueille 850 000 visiteurs chaque année. Mais le parc est régulièrement pointé...
