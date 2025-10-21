Documentaire

Sur les réseaux sociaux, certains chiens particulièrement compétents semblent capables de communiquer avec leurs maîtres par le biais de « boutons vocaux ». Partant d’un phénomène devenu viral, ce documentaire met en lumière les dernières avancées de la recherche sur la communication animale.

Christina Hunger, orthophoniste, est propriétaire d’une chienne, Stella, à qui elle a appris à utiliser une série de boutons reliés à des mots préenregistrés – des concepts simples tels que « dehors », « eau », « maintenant », « câlins »… Christina a rapproché ce comportement du travail qu’elle mène avec des enfants porteurs de troubles autistiques, et, forte de ses observations, affirme que Stella est la première chienne « parlante » au monde. Sur les réseaux sociaux, ses exploits ont rapidement fait des émules… Si les vidéos sont parfois étonnantes, une question demeure : ces chiens parlent-ils vraiment ou ne font-ils que presser des boutons au hasard ? Comment en tirer des conclusions qui ne soient pas de l’ordre d’une interprétation anthropomorphique ?

Communication et langage

Deux professeurs de l’université de San Diego ont mis en place une étude impliquant des milliers de chiens dans quarante-sept pays. Par le biais d’une application téléchargeable par les propriétaires de chiens participant au programme, son objectif est de récolter des données dont l’analyse puisse aboutir à des conclusions scientifiques. Du fait de leur longue histoire au contact des humains, les chiens ont acquis des compétences communicationnelles spécifiques. Mais comprennent-ils vraiment les mots ? Peuvent-ils utiliser le langage ? Ce type d’apprentissage va-t-il au-delà d’une nouvelle forme de dressage ? C’est toute la différence entre la communication et le langage qui est ici en jeu. Ce documentaire au rythme allègre vient mettre en lumière cette problématique, aujourd’hui réactualisée par toutes sortes d’expériences menées à travers le monde. Si les réponses peinent encore à prendre une valeur scientifique acquise, c’est le début d’une exploration qui a de beaux jours devant elle.

Documentaire d’Olly Bootle (Royaume-Uni, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 25/12/2025