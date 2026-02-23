Cap sur le Limousin pour explorer des territoires souvent méconnus, de la Creuse à la Haute-Vienne, en passant par la Corrèze. Le paysagiste Alain Freytet survole la région en paramoteur et révèle des paysages façonnés comme un vaste parc à l’anglaise, immortalisés au XIXᵉ siècle par les impressionnistes, dont Claude Monet. L’architecte Nicolas Chevalier met en lumière de majestueux châteaux, des villages médiévaux et l’extraordinaire histoire des maçons creusois. Le géographe Pascal Desmichel et le photographe Arnaud Maîtrepierre se passionnent pour le réseau ferroviaire limousin et ses ouvrages d’art. Enfin, près de Limoges, Bertille Carpentier et Martial Dumas réinventent l’art de la porcelaine, véritable or blanc du Limousin.