Des coteaux couverts de vignes aux villages au charme authentique, en passant par des savoir-faire transmis de génération en génération, Passion patrimoine vous convie à un voyage au cœur des terroirs d’excellence du Beaujolais et du Lyonnais. Une invitation à découvrir des paysages modelés par des siècles de travail humain, des traditions toujours vivantes et un patrimoine d’une grande richesse, où gastronomie, viticulture et histoire s’entrelacent pour révéler l’identité profonde de ces territoires uniques.