L’expression « donner sa langue au chat » est largement utilisée dans la langue française pour signifier que l’on...
Méconnues du grand public, alors qu’elles sont ouvertes à tous, les Archives nationales recèlent les plus précieux trésors de...
La croix bleue sur les ambulances est une image que chacun reconnaît immédiatement, sans nécessairement connaître sa véritable origine....
Chloé Merccion aborde un sujet capital : l’héritage arabe en Espagne.
Qu’ils s’agissent de gargouilles ou de chimères, des sculptures en forme de monstres ornent de nombreux édifices médiévaux. À...
Dominant la cité depuis plus de huit siècles, la cathédrale Notre-Dame de Paris ne se résume pas à un...
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Depuis des siècles, la dentelle fascine par sa délicatesse et son raffinement. Vous l’avez peut-être admirée sur un vêtement...
Le magazine proposé par Patrick Boucheron aborde l’histoire par le prisme des objets. Dans ce numéro, Clément Fabre déjoue...
Derrière le tarot se cachent une pensée philosophique et les arts de la Renaissance italienne. Un voyage passionnant dans...
Visite du château historique en compagnie de madame la Comtesse « Brigitte de la Chauvinière » propriétaire du domaine de Tanlay....
À l’origine de la réputation de l’île de Murano, l’art du Millefiori est une technique inventée par les illustres...
Beaucoup d’entre vous, auditeurs et auditrices, sont sûrement férus de neurosciences, de cerveau, d’astrophysique et autres sciences entre guillemets...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
L’histoire mondiale, telle qu’elle est souvent enseignée dans les manuels scolaires occidentaux, a tendance à se concentrer sur une...
Derrière la splendeur des dorures de Versailles et le faste apparent de la monarchie française se cache une réalité...
Rien ne semble mieux symboliser la relation ambivalente entre l’État et l’islam que le diwan, à la fois recueil de...
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