En Chine, des personnes tentent de s’affranchir des normes sociales. Des artistes s’inspirent de la philosophie taoïste et cherchent une forme de liberté spirituelle en dansant avec le feu. À la frontière sino-russe, le rapprochement politique entre Xi Jinping et Vladimir Poutine favorise les échanges entre populations. Pour la première fois, des groupes de metal chinois se produisent chez leurs voisins.

En Chine, pays du contrôle et du conformisme, des millions de salariés s’épuisent au rythme du « 996 » : de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7. Le « guolaosi », littéralement « décès par surmenage », est une réalité désormais bien documentée. Malgré cela, de jeunes diplômés continuent de se plier à ce rythme effréné, mus par la pression concurrentielle et l’attrait d’une stabilité professionnelle. À Pékin, la juriste Essie avoue avoir du mal à sortir de cet engrenage.

Rares sont ceux qui parviennent à résister à la pression familiale et sociale. Maya et Dalong, des « Flow Artists », s’inspirent de la philosophie taoïste et cherchent une forme de liberté spirituelle en dansant avec le feu. Cet art de vivre est une manière de s’extirper de la routine infernale du quotidien.

À cette vie en marge des normes sociales fait écho une autre réalité, aux marges géographiques du pays. Au nord-est, la Chine partage une frontière avec la Russie. Le long du fleuve Amour, les villes de Blagovechtchensk et Heihe se font face. En 2022, quelques mois seulement après l’invasion de l’Ukraine, un premier pont a été inauguré, facilitant les échanges entre les deux rives. Les Russes viennent à Heihe pour goûter la cuisine locale ou bénéficier de soins dentaires à des prix abordables. Des groupes de metal chinois se produisent, quant à eux, chez leurs voisins lors du festival Rock on Air. Dark Armor, qui tire son nom d’une unité d’élite de la dynastie Tang, y livre une performance martiale. Ce rapprochement est-il authentique ou la manifestation d’intérêts commerciaux ?

