L’océan comme seul horizon, la tempête comme quotidien. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des flottes de chalutiers de haute mer partent de Fécamp, Saint-Malo, La Rochelle ou Bordeaux pour pêcher le cabillaud de l’autre côté de l’Atlantique. Voici l’histoire des équipages de ces navires, relatée par les marins et illustrée par des images qu’ils ont tournées eux-mêmes. Ils racontent les campagnes de pêche qui duraient des mois, souvent dans des conditions éprouvantes, au large de Terre-Neuve. Pendant ce temps, leurs femmes, restées à terre, vivent dans l’angoisse de perdre leurs époux ou leurs enfants pendant les furieuses tempêtes de l’Atlantique nord.
Réalisé par Frédéric Brunnquell