Documentaire Dictateurs et comédiens, des relations tumultueuses Entre fascination et haine, les dictateurs étaient rarement indifférents face aux figures mondiales du divertissement, et à leur popularité.

Documentaire 1993, une nouvelle ère dans l’histoire de la guerre La première attaque sur les tours jumelles ne les a pas fait tomber, mais c’était un avertissement pour ce...

Podcast Le mariage à trois de Lady Di Le mariage à trois de Lady Di fait référence à la relation de Lady Diana Spencer, qui était mariée...

Documentaire Gandhi : la non-violence comme arme En prônant la désobéissance civile, une forme de résistance pacifique, Gandhi a entraîné des milliers d’Indiens dans une lutte...

Podcast L’armée allemande face au débarquement du 6 juin 1944 Le 6 juin 1944, date du débarquement des Alliés sur les plages normandes, est l’une des dates les plus...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep3 – La répression raciale La répression raciale : A travers une série de témoignages, une évocation du rôle joué par les policiers sous...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep2 – La répression politique La répression politique : Poussés par un anticommunisme culturel et professionnel exalté par la propagande, les attentats et les...

Documentaire Policiers sous l’occupation – Ep1 – Une nouvelle police Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à...

Documentaire 1942, l’enfer du Pacifique L’ année 1942 marque l’arrêt de l’expansion japonaise et de sa guerre éclaire, ainsi que l’apparition du combat aéronaval...

Documentaire Histoire bruyante de la jeunesse : la révolte de la culture Rétrospective en archives des mouvements culturels portés par la jeunesse depuis l’après-guerre. Du cinéma à la musique en passant...

Documentaire Génocide arménien, le spectre de 1915 1915. L’Empire ottoman est plongé dans la Grande Guerre, qui entraînera sa chute. Dans ce contexte historique, plus d’un...

Documentaire 1940-1945, les bombardiers de la RAF écrasent l’Allemagne Pour beaucoup cette vidéo sera une véritable découverte historique car il met en évidence l’importance des bombardements sur l’Allemagne...

Documentaire Eva Braun – Du nid d’aigle au bunker \r

Les amours tragiques d’une jeune bavaroise et d’un dictateur à la conquête du monde. Le mariage d’Eva braun avec...

Documentaire Mystère Nazis, de la drogue dans les armées d’Hitler Le 10 mai 1940, les soldats allemands prennent Fort Eben Emael, une forteresse belge ; Sam Willis et Robert...

Documentaire Cinéma de la résistance, libération de Paris Le 25/08/1944 la 2ème DB pénètre à Paris, où le général Von CHOLTITZ capitule entre les mains du général...

Documentaire Jean-Claude Brialy, l’homme qui voulait tant être aimé Tel un « Rastignac » débarqué seul et contre l’avis de sa famille à Paris, il finira par réaliser...

Documentaire Rommel, pilier du 3ème Reich Il admire Adolf Hitler. Et le fürher le lui rend bien. Malgré les crimes atroces qu’il a commis au...

Documentaire Echec et mat – La révolution roumaine Dans ce documentaire est faite la description méthodique des moyens employés par les services secrets américains et occidentaux pour...

Documentaire Coluche Nikola Obermann nous raconte la tragique vie de l’humoriste français Coluche. Autrice : Nikola Obermann Réalisateur : Philippe Massonnet