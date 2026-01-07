La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
Les meutes de hyènes sont très hiérarchisées : chaque individu, quel que soit son âge, se doit de respecter...
Majestueuse, imposante et parfois franchement déconcertante, l’autruche d’Afrique est bien plus qu’une simple curiosité de la nature. Cet oiseau,...
Après avoir passé plusieurs semaines sans boire, le dromadaire est capable d’avaler 110 litres d’eau en une dizaine de...
Victime de la chasse intensive, le phoque gris avait failli disparaître il y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui, son...
En Australie, Emily Small recueille les wombats au Goongerah Wombat Orphanage.
Crabe VS poulpe VS murène, la poursuite infernale !
Une meute de loups attaque un troupeau de bisons !
Il y a très longtemps, les ancêtres des Mnongs, ethnie des Hauts Plateaux du Vietnam, inventèrent une technique de...
En Ethiopie, les bébés singes gélada peuvent être des proies faciles, notamment quand un grand gypaète barbu s’approche trop...
La protection des oiseaux constitue un enjeu crucial pour la conservation de la biodiversité. Une ancienne zone industrielle « renaturalisée » sert aujourd’hui de...
Les Français sont tous fous de leurs animaux de compagnie. Du chien au poisson on en compte 64 millions...
L’ours à lunettes est un mystérieux habitant de la cordillère des Andes.
Au crépuscule, ce sont plus de deux millions de chauves-souris qui s’élancent vers le ciel en quête de nourriture.
A Savannah Lane les dangers et les menaces viennent aussi de là où on ne les attend pas. Les...
Dans les montagnes, le loup ne se fait pas que des amis: il s’attaque de plus en plus souvent...
Fred, Jamy et Sabine nous entraînent cette semaine à la découverte des araignées. Il y a 300 millions d’années,...
Au cœur de l’Auvergne, le Pal attire chaque année 600 000 visiteurs pour ses 700 animaux sauvages. Ces derniers...
Le spectre de la bête du Gévaudan plane à nouveau sur la légendaire contrée française. Un puma aurait élu...
C’est la lutte pour la survie dans le désert américain…
Des chevaux tout en puissance. Les chevaux de trait ont été pendant des siècles les compagnons des paysans. Ils...
