La musique exerce une influence profonde et subtile sur le cerveau humain, agissant comme un véritable stimulant émotionnel, cognitif et physiologique. Dès les premières notes, elle mobilise une vaste constellation de zones cérébrales, allant du cortex auditif au système limbique, en passant par le cervelet et les circuits dopaminergiques. Cette mobilisation intense explique pourquoi la musique peut à la fois soulager la douleur, raviver la mémoire, améliorer la concentration ou encore provoquer un frisson d’émotion.