Le chocolat d’exception naît de la prise de risque et de l’exploration géographique. Ce reportage présente la traque de fèves rares par François Pralus et le pari fou de Samuel et Vincent au Vietnam, ayant investi toutes leurs économies dans le cacao local. Entre expéditions en hélicoptère et transformation artisanale bean-to-bar, le documentaire dévoile les coulisses d’une filière qui défie les géants industriels. Un portrait factuel sur ces aventuriers du goût qui transforment une simple cabosse en produit de luxe mondial. Découvrez comment le vrai chocolat pur est en train de conquérir la gastronomie française.

Un documentaire de Julie Thierry