Les Aires Marines Protégées sont sous le feu des critiques : alors que des accords internationaux prévoient leur extension, des scientifiques mettent en cause leur efficacité.
L’évolution de la biodiversité est un phénomène dynamique. Cependant le taux d’extinction des espèces apparait aujourd’hui nettement supérieur au...
Connu pour ses travaux de recherche sur l’évolution du climat, Jean Jouzel dressera un état des connaissances sur le...
Les impacts du changement climatique sur les océans ont de fortes conséquences sur la biodiversité marine. Peut-on encore la...
Le plastique présent dans les mers et les océans est colonisé par d’innombrables organismes vivants, visibles ou non à...
Aurore Stéphant est ingénieure géologue minier, spécialisée dans les impacts sanitaires et environnementaux des filières minérales. Elle abordera notamment...
Quelles solutions pour refroidir la planète ? Un tour d’horizon américain aux infographies spectaculaires, qui revigore par son riche...
Aux Pays-Bas, les chercheurs de l’université d’Utrecht travaillent sur une période de réchauffement qui a eu lieu il y...
Notre journaliste a décidé de relever un défi : vivre sans plastique. Après avoir fait le tri dans sa...
Indispensable à l’industrie, notamment à la fabrication des batteries qui équipent les véhicules électriques, le cobalt est devenu un...
Depuis quelques années les éoliennes sont le sujet de multiples débats. Ce film se propose d’aller à la rencontre...
« Quel monde pour demain? »: un dialogue intergénérationnel par visioconférence entre Hubert Reeves, parrain de l’évènement, et les étudiants du...
Omniprésent dans notre environnement, le carbone est aujourd’hui accusé de menacer les fragiles équilibres de la planète. Un documentaire...
Sur les côtes de la Guinée, on récolte le sel depuis des siècles, mais le bois nécessaire à son...
Ce film retrace le parcours et le combat de l’activiste écologiste Paul Watson, co-fondateur de Greenpeace et fondateur de...
Partout en France, un vent de révolte s’élève contre les éoliennes : jugées bruyantes, trop coûteuses, inutiles, elles sont...
Les nombreuses ressources naturelles des pays du Sud sont exploitées par les pays du Nord et surtout leurs entreprises,...
Les glaciers sont les témoins des changements climatiques passés et présents. Les 274 000 glaciers du monde capitalisent la...
Quelque 10 000 épaves de navires de guerre gisent au fond de la mer du Nord. Entre menaces d’explosion...
Les éruptions volcaniques, souvent très spectaculaires, occasionnent de gros dégâts à la biosphère ; mais ces perturbations ne sont...
C’est l’histoire d’une télévision et d’un réfrigérateur en fin de vie. Qui les récupère ? Comment les désosse-t-on ?...
