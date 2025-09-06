Ressources Dans la même catégorie

Podcast Fidel Castro : le rêve d’un Cuba libre Charismatique, inflexible, Fidel Castro s’est imposé comme l’un des visages les plus marquants du XXᵉ siècle. De la guérilla...

Conférence Que doit l’Histoire à la Géographie ? L’histoire de l’humanité est contrainte par de très nombreux facteurs extérieurs (géographie, démographie, génétique, économie, anthropologie, etc.). Depuis l’hominisation...

Documentaire L’île de la Cité, cœur de Paris L’île de la Cité est le berceau de la capitale. Pendant des siècles, tous les pouvoirs s’y sont concentrés...

Article Les grandes inventions arabes qui ont changé le monde Les inventions et découvertes issues du monde arabe médiéval ont profondément façonné notre civilisation. Loin d’être de simples curiosités...

Documentaire La soie a joué un rôle insoupçonné dans l’Histoire Le commerce de la soie a eu un impact concret sur l’évolution des sociétés antiques, d’un point de vue...

Documentaire Comment devenir (et rester) président des États-Unis ? Si l’on regarde la liste des prétendants au bureau ovale, on trouve des avocats, des héros de guerre et...

Documentaire Le 36 Quai des Orfèvres : archives secrètes Trésors de la Préfecture de Police : archives, objets, photos, du musée Lépine au 36 Quai des Orfèvres, retraçant...

Documentaire Comment devenir riche (et le rester) ? Au cours de l’histoire, hommes et femmes ont consacré leur vie à amasser toujours plus de richesses, quelle que...

Documentaire Petra, Madaba et les mystères de la Transjordanie à travers les siècles Aux confins du désert et de la mer, une terre chargée de promesses… Cœur du Moyen-Orient, la Vallée du...

Documentaire Sauvages, au cœur des zoos humains Pendant plus d’un siècle, 35 000 personnes ont été arrachées à leur terre natale lointaine. Présentées comme des monstres de foire,...

Podcast Jack l’Eventreur démasqué C’est l’une des plus grandes énigmes criminelles de tous les temps que Franck Ferrand nous propose de scruter, le...

Documentaire La chasse aux sorcières, une persécution de masse La chasse aux sorcières a fait 100 000 morts en Europe. Et c’est la Suisse qui détient le record...

Podcast Qui étaient les druides ? Depuis la Renaissance, nous avons une image biaisée des druides : alors que les humanistes redécouvraient l’Antiquité gréco-romaine, le...

Documentaire Le trésor de Tombouctou – L’histoire d’un sauvetage Tombée aux mains des djihadistes en 2012, la ville de Tombouctou a réussi à sauver la plupart de ses...

Podcast La mytho des fachos : les survivalistes Stages de survie en pleine nature, entraînements aux sports de combat, formations au maniement d’armes… Depuis plus d’une décennie,...

Documentaire Rêveurs d’Amérique Considérés comme le pays de tous les possibles, les États-Unis ont attiré au XIXe siècle quelque 30 millions d’Européens....

Article Le dictionnaire : histoire d’un livre à succès Le dictionnaire, cet outil que l’on ouvre aujourd’hui d’un simple clic sur notre téléphone ou ordinateur, a derrière lui...

Documentaire Les royaumes d’Afrique : les dynasties de l’Ouest Découverte des civilisations Tellem et Dogons, au Mali, puis des vestiges du royaume de Bénin, qui s’est épanoui six...